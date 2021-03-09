Москва, , 13:42 — REGNUM Распад СССР вызывает «фантомные боли» даже спустя 30 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Не утихают споры — насколько этот процесс был естественным/искусственным, были ли альтернативы и кто виноват. Мемуары первого президента Украины Леонида Кравчука вольются во все тот же старый спор.

По его версии, СССР можно было переформатировать в конфедерацию по образцу Швейцарии, но Михаил Горбачев отверг эту идею. Мог ли быть успешным такой проект?

Гадать бесполезно, поскольку все это уже сюжет для фантастических книг по альтернативной истории. Да и политики 1991 года до сих пор перекладывают вину друг на друга.

Скорее, воспоминания Кравчука косвенным образом ставят вопрос о важности изучения распада СССР и сбора источников. Да, о попытках реформировать союзный договор («Новоогаревский процесс») и создать «Союз Суверенных государств» написано немало.

Но из-за политизированности темы на постсоветском пространстве многие исследования откровенно пристрастны. Однажды наступит время и для объективного научного анализа», — высказал своё мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, Советский Союз, превратив в конфедерацию, можно было спасти от распада. Об этом сообщил бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

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