Ташкент, 9 марта 2021, 13:42 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Узбекистан с государственным визитом 11−12 марта, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.
Собеседники планируют обсудить сотрудничество в сфере торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства. Стороны также намерены активизировать межрегиональное и межпарламентское сотрудничество.
Итогом переговоров станет принятие совместного заявления. Кроме того, планируется подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.
В рамках Визита Садыр Жапаров встретится с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым, главами обеих палат парламента республики и ознакомится с деятельностью промышленных предприятий.
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