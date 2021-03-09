Ташкент, , 13:42 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Узбекистан с государственным визитом 11−12 марта, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Собеседники планируют обсудить сотрудничество в сфере торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства. Стороны также намерены активизировать межрегиональное и межпарламентское сотрудничество.

Итогом переговоров станет принятие совместного заявления. Кроме того, планируется подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

В рамках Визита Садыр Жапаров встретится с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым, главами обеих палат парламента республики и ознакомится с деятельностью промышленных предприятий.

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