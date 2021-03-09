Спасский район, , 13:39 — REGNUM Самодельный дульнозарядный пистолет изъяли полицейские у 25-летнего жителя города Спасск-Рязанский Рязанской области. Молодой человек пояснил, что изготовил оружие из спортивного интереса, сообщили 9 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники уголовного розыска из нескольких источников получили сведения о том, что рязанец незаконно хранит дома оружия, кроме того, очевидцы слышали вечером выстрелы у его жилища. Полицейские получили разрешение на обыск и обнаружили у молодого человек самодельное устройство, похожее на пистолет, с коротким и гладким внутри стволом. Криминалистическая экспертиза подтвердила, что оружие пригодно для выстрелов.

«По предварительной информации, мужчина соорудил пистолет из спортивного интереса, желая удостовериться, что такая техническая задача ему по плечу. Изготовив оружие, он опробовал его, стреляя в тёмное врем суток на заднем дворе своего дома», — уточнили в полиции.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия.