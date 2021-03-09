Спасский район, 9 марта 2021, 13:39 — REGNUM Самодельный дульнозарядный пистолет изъяли полицейские у 25-летнего жителя города Спасск-Рязанский Рязанской области. Молодой человек пояснил, что изготовил оружие из спортивного интереса, сообщили 9 марта в пресс-службе регионального УМВД.
Оперативники уголовного розыска из нескольких источников получили сведения о том, что рязанец незаконно хранит дома оружия, кроме того, очевидцы слышали вечером выстрелы у его жилища. Полицейские получили разрешение на обыск и обнаружили у молодого человек самодельное устройство, похожее на пистолет, с коротким и гладким внутри стволом. Криминалистическая экспертиза подтвердила, что оружие пригодно для выстрелов.
Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия.