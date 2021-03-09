Орск, Оренбургская область, , 13:38 — REGNUM Памятник орскому пирожку с ливером, установленный в городе Орске Оренбургской области, вошел в энциклопедию самых необычных скульптур России. Она представлена на портале tutu.ru.

Памятник орскому пирожку с ливером Tutu.ru

Памятник старгородским пирожкам изображает добрую старушку-торговку. Существует поверье — если потереть один из пирожков в тележке бабушки, то исполнится желание.

Добавим, бронзовый памятник пирожку, который является городским брендом, установили в Орске в 2015 году в честь 280-летия города. Высота памятника составляет 175 см. Скульптором является Ольга Ульянова, а автором «Бабушки с пирожками» — художник Олег Китаев.

Как признался автор, наблюдая за женщинами, торгующими пирожками. Он заметил общее сходство — доброту, искренность, свет и сто одежек, которые продавцы надевали, поскольку работали даже в сильные морозы. «В итоге были похожи на матрёшек. Вот именно этот образ русской матрёшки я взял за основу», — сказал Олег Китаев, сообщает издание «Оренбуржье».

Напомним, энциклопедия самых необычных памятников России составлен по результатам конкурса «СкульпТУТУра», в котором участвовали все регионы страны. Памятники-конкурсанты представлены на сайте в виде 3D-моделей. Скульптуры можно не только детально рассмотреть со всех сторон, но и узнать историю их создания.