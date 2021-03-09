Тбилиси, , 13:39 — REGNUM В Грузии начался рост темпов распространения коронавируса, что может быть связано с тем, что жители страны стали реже носить защитные маски. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 9 марта заявил директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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Врач отметил, что в течение последних дней начался небольшой рост коэффициента соотношения положительных тестов на COVID-19 к общему объему исследований, сделанных за сутки.

«У нас этот показатель немного увеличился за последние четыре дня. Это связано с тем, сколько человек носят маски. Ранее этот показатель достигал почти 75%, потом упал до 66%, а по вчерашним данным составил 43%», — сказал Гамкрелидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии за нарушение масочного режима предусмотрен штраф в размере 20 лари (около $6). При повтором нарушении штраф может составить 50 лари (около $17).

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