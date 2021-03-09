Пенза, , 14:14 — REGNUM В Пензенской области усилят военно-патриотическую работу с молодежью. Соответствующее поручение дал губернатора Иван Белозерцев 9 марта после поступившего в его адрес обращения от представителей ветеранских общественных организаций.

Глава области потребовал ответственным лицам изучить данные предложения и учесть их при принятии решений. Перед главами муниципальных районов поставлена задача проанализировать ситуацию, обеспечить материально-технической базой военно-патриотическую деятельность и привлечь к воспитательной работе представителей молодежных объединений.

Должностным лицам регионального правительства необходимо подготовить предложения об отдельной областной программе или внести дополнения в уже имеющиеся документы, регламентирующие деятельность в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году во всех российских регионах состоится конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. Для эффективной работы в этом направлении следует объединить общественные организации с государственными ведомствами.

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