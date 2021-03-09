Париж, , 13:37 — REGNUM Карантин в столичном регионе Иль-де-Франс, где вспышка COVID-19 продолжает распространяться с тревожной скоростью, на данный момент не предусматривается, сказал во вторник 9 марта генеральный директор здравоохранения Жером Саломон. Об этом сообщает Ouest-France.

«Иль-де-Франс, вероятно, является регионом, за который мы наблюдаем больше всего … мы собираем все доступные кровати и персонал для больниц».

Жером Саломон «Мы находимся в очень напряженной ситуации и следим за ней изо дня в день».

Генеральный директор здравоохранения добавил, что карантин будет объявлен, лишь когда ситуация в больницах станет неуправляемой.

Жером Саломон «Карантин — это крайняя мера, которая будет предложена правительству и главе государства, если мы почувствуем, что больницы не справляются».

Жером Соломон также сообщил, что «2 миллиона французов уже получили обе инъекции, а 4 миллиона уже сделали первую инъекцию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр ФранцииЖан Кастексзаявил, что предложение мэрии Парижа продлить антикоронавирусный карантин в столице до трех недель, является «чепухой».