Париж, 9 марта 2021, 13:37 — REGNUM Карантин в столичном регионе Иль-де-Франс, где вспышка COVID-19 продолжает распространяться с тревожной скоростью, на данный момент не предусматривается, сказал во вторник 9 марта генеральный директор здравоохранения Жером Саломон. Об этом сообщает Ouest-France.
Генеральный директор здравоохранения добавил, что карантин будет объявлен, лишь когда ситуация в больницах станет неуправляемой.
Жером Соломон также сообщил, что «2 миллиона французов уже получили обе инъекции, а 4 миллиона уже сделали первую инъекцию».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр ФранцииЖан Кастексзаявил, что предложение мэрии Парижа продлить антикоронавирусный карантин в столице до трех недель, является «чепухой».