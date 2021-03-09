Майкоп, , 13:36 — REGNUM В Адыгее при получении взятки в размере 200 тыс. рублей попался начальник Майкопского ПУ Адыгейского филиала ПАО «ТНС Энерго Кубань». Сотрудник энергокомпании за эти деньги оказал содействие в заключении договора электроснабжения с гостиничным комплексом, расположенном в поселке Гузерипль, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Факт получения незаконного вознаграждения был зафиксирован 16 декабря 2020 года. Передача денежных средств происходила под контролем сотрудников управления ФСБ. Сразу после получения взятки сотрудник энергокомпании был задержан.

В настоящее время следствие по делу завершено, и уголовное дело о коммерческом подкупе передано в суд.

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