Уфа, , 13:37 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Уфе после выявления факта оплаты строительных работ по возведению детского сада несмотря на неисполнение подрядчиком условий договора. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сообщается, что в конце 2018 года управление капитального строительства Башкирии, не проводя торги, заключило госконтракты на возведение детского сада в Дёмском районе Уфы, а также на поставку для него необходимого оборудования и проведение пусконаладочных работ. Общая стоимость контрактов составила более 227 млн рублей. Данные работы по договору генерального подряда фактически выполняло ООО «Промэнерго».

По версии следствия, сотрудники управления капитального строительства Башкирии в 2019 году приняли детский сад, хотя подрядчик не выполнил условий договора: в результате были оплачены фактически несделанные работы. В итоге детский сад до сих пор не эксплуатируется.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями. Расследование данного дела находится под особым контролем у прокуратуры города.

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