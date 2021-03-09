Амстердам, 9 марта 2021, 13:33 — REGNUM Апелляционный суд Амстердама проведёт слушания по делу о скифском золоте в апреле, сообщила 9 марта пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.
«Публичные слушания по делу запланированы на 22 апреля», — цитирует ее ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году коллекция «скифского золота» из Крыма была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Пока продолжалась выставка, Крым воссоединился с Россией. Украина пытается оспорить права на «скифское золото» через суды. Юридическая фирма, которая действует в интересах Киева, ранее поставила под сомнение независимость суда в Амстердаме.