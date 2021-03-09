Москва, , 13:32 — REGNUM В Минпросвещения РФ разработали и утвердили новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Процедура проведения олимпиады стала более технологичной и прозрачной. Кроме того, новый порядок нормативно закрепил и повысил ответственность организаторов на каждом этапе олимпиады», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что, согласно новому порядку проведения ВсОШ, устанавливаются этапы проведения мероприятий, их сроки, а также список предметов для сдачи.

Помимо этого, документ определяет организационно-технологическую модель проведения мероприятия, участников, их права и обязанности, а также предоставляет право участвовать лицам, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования.

В министерстве отметили также, что впервые в новый порядок включены положения, «определяющие необходимость создания условий для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».