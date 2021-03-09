Джакарта, , 13:31 — REGNUM Индонезийская ассоциация врачей нацелена на снижение уровня смертности среди медиков на 50% к июлю 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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За год пандемии из-за COVID-19 скончались 837 медицинских работников, 325 из которых — врачи.

«Можно снизить показатель смертности среди медицинских работников на 50%, а уровень заражения — на 30%», — говорится в заявлении индонезийской ассоциации врачей.

Специальная группа проверит состояние здоровья медицинских работников. Медицинские работники также получат максимальный доступ к медицинской помощи во время прохождения лечения в изоляторах и отделениях интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс выразил надежду, что вакцина AstraZeneca поможет Индонезии достичь коллективного иммунитета в стране.

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