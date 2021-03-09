Усть-Илимск, Иркутская область, 9 марта, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Приангарье расследует случай жестокого обращения с бездомным животным. Как сообщает сегодня, 9 марта, ГУ МЧС РФ по Иркутской области, инцидент произошёл в СНТ Усть-Илимска.

Цитата из видео Бездомный пёс, которого убил житель Усть-Илимска

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, которые изучили правоохранители, неизвестный мужчина застрелил собаку, проживающую на территории садоводства, а затем увёз убитое животное, привязав его веревкой к своему автомобилю.

После обращения в отдел местной жительницы, которая рассказала о произошедшем, личность подозреваемого удалось установить в течение нескольких часов. Им оказался 37-летний местный житель. В ходе обысковых мероприятий в его квартире обнаружено и изъято ружье, предположительно являющееся орудием преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными повлекшее его гибель».