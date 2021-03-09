Москва, , 13:31 — REGNUM Указ о назначении чрезвычайным и полномочным послом РФ в Канаде Олега Степанова подписал президент России Владимир Путин. Текст документа 9 марта обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Степанова Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Канаде», — говорится в тексте опубликованного указа.

При этом в период с октября 2014 года по январь текущего года послом России в Канаде был Александр Дарчиев.

Отметим, Олег Степанов родился в 1972 году и окончил МГИМО в 1994 году, после чего работал в системе МИД РФ, занимая различные должности в центральном аппарате ведомства и за рубежом. С июня 2016 года находился на посту главы Департамента внешнеполитического планирования МИД России.