Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Корабли Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота приступили к обколке льда в Финском заливе для предотвращения наводнений и подтопления Санкт-Петербурга. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Эмблема Ленинградской ВМБ Пресс-служба ЗВО

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Резкие перепады температуры в регионе — от морозов к оттепели и обратно — вызвали сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная. Эти явления могут вызвать зажорное наводнение, когда уровень воды поднимается на 10%, поэтому на помощь городу пришел флотский ледокол «Буран» и рейдовые буксиры.

Эти суда приступили к обколке льда в акватории Финского залива, местах базирования Балтийского флота и вспомогательных судов обеспечения.

«Кроме того, ледокол осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов, оказавшихся в опасности», — уточнили в ЗВО.

Напомним, в настоящий момент и до 15 апреля в городе на Неве установлен запрет для выхода на лед. В случае нарушение данного запрета любителям опасных прогулок и зимней рыбалки грозит административный штраф до 5 тыс. рублей.

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