Йошкар-Ола, , 13:27 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291.2 УК РФ («Покушение на дачу мелкой взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий») в отношении 40-летнего жителя Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в феврале текущего года мужчина был остановлен сотрудниками ДПС на автодороге в Горномарийском районе, он управлял автомобилем, не пристегнувшись. При проверке документов выяснилось, что у него отсутствует полис ОСАГО. Не желая быть привлеченным к административной ответственности водитель выложил перед правоохранителями 2 тыс. рублей. Полицейские от предложенной взятки отказались.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, также в феврале 2021 года житель Удмуртии в состоянии алкогольного опьянения находился на одной из улиц села Вавож, где его обнаружил участковый уполномоченный полиции, который доставил нарушителя в отделение полиции для составления протокола по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Мужчина не хотел, чтобы его привлекали к административной ответственности, он положил на стол полицейскому 200 рублей и предложил его отпустить.

Читайте также: Жителя Удмуртии будут судить за попытку дать 200 рублей полицейскому