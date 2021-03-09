Лондон, , 13:26 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II отказалась подписать заранее подготовленное заявление, которое, как надеялись официальные лица, снизит напряженность после интервью с принцем Гарри и Меган Маркл, сообщает The Times. Ей необходимо больше времени для совещания со своим сыном и внуком, передает издание. По информации СМИ, в своем официальном заявлении королева сделает акцент на семейных узах, однако о конкретном содержании ее речи пока никто не знает.

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Королевская семья Великобритании до сих пор не ответила на обвинения, о которых в интервью телеведущей Опре Уинфри заявили британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл. Как сообщает The Times, королева Великобритании Елизавета II отказалась подписать заранее подготовленное заявление.

По данным издания, официальные лица надеялись, что это заявление «снизит напряжённость, подчеркнув любовь и заботу семьи к этой паре».

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Также отмечается, что королеве нужно больше времени, чтобы обдумать свой ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл. Известная пара раскрыла некоторые детали ухода Гарри и Меган из королевской семьи.

Так, в частности они рассказали, что после свадьбы королевская семья оказывала давление на Меган Маркл, чтобы она воздерживалась от публичных выступлений. Также она утверждает, что её посещали мысли о самоубийстве. Также утверждается, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько тёмной будет кожа» будущего ребёнка Гарри и Меган.

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