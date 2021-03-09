Варшава, , 13:26 — REGNUM 8 марта в польской столице прошла манифестация под лозунгом «Женский день без компромиссов». Демонстрация была организована движением «Общенациональная забастовка женщин» и посвящена борьбе против ужесточения запрета на проведение абортов. Об этом сообщает Polskie Radio.

После митинга на городской площади демонстранты перекрыли перекресток с кольцевым движением. Вскоре они были окружены полицейским кордоном, стражи порядка сообщили о незаконном характере акции и о том, что протестующие мешают дорожному движению.

Протестующие проигнорировали требования полиции, в результате чего произошли столкновения манифестантов с полицией. По словам организаторов акции протеста, несколько человек были задержаны и доставлены в полицейские участки. После составления протоколов их отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.