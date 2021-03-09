Ташкент, , 13:25 — REGNUM Проблемы с введением латиницы в Узбекистане связаны с медлительностью и безответственностью интеллигенции. Об этом заявил заведующий департаментом развития государственного языка Абдугаффор Киргизбоевым в интервью Kun.uz.

Он напомнил, что в феврале 2021 года принят план по постепенному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. Киргизбоев считает, что реализация плана полностью зависит от воли правительства.

Глава департамента отметил, что, в рамках плана, полный переход на латинскую графику планируется завершить до 2023 года. Он уточнил, что с 2022 года начнется перевод научных работ, СМИ и учебников. Кроме того, руководители на госслужбе обязаны будут сдать экзамен на знание узбекского языка.

Напомним, 11 февраля правительство Узбекистана приняло «Дорожную карту по обеспечению постепенного полного перехода на узбекский алфавит, основанный на латинице».