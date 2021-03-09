Москва, , 13:29 — REGNUM На автоматической мойке от щёток на краске могут остаться мелкие царапины, а на сильно загрязненных автомобилях могут образоваться даже крупные царапины. Об этом рассказал автообозреватель RG Борис Захаров.

По мнению эксперта, шанс получить микроповреждения увеличивается, если щетки, которые используются при мойке, сильно изношены.

Также в процессе автоматической мойки могут сломаться: дополнительные зеркала, антенны, щетки стеклоочистителей и другие внешние выступающие элементы. Чтобы минимизировать повреждения, водителям следует заранее перед такой мойкой отвинтить антенну с крыши и сложить внешние зеркала, советует специалист.

На портальных автомойках, где вместо щеток используются струи воды высокого давления, а также кислотные и щелочные средства, кузов машины может подвергаться агрессивному химическому воздействию. Захаров подчеркнул, что для некоторых машин достаточно один раз побывать на бесконтактной мойке, чтобы пластиковые накладки подверглись химическому «ожогу», а хромированные — помутнели.

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