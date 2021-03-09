Варшава, , 13:24 — REGNUM Польшаведёт серьезные переговоры с французскими компаниями по вопросу строительства в стране первой атомной электростанции. Об этом заявил заместитель премьер-министра ПольшаЯрослав Говин. По его словам, пока рано окончательно объявлять о выборе партнера, но «Франция, несомненно, является в Европе ядерной державой номер один», — сообщает ИА REX.

Одновременно Польша продолжает переговоры с другими станами, в том числе Японией и Южной Кореей. В октябре 2020 года было подписано международное соглашение о польско-американском развитии сектора ядерной энергетики в Польше. Но это не предполагало обязательного участия США в национальной программе по строительству АЭС. Согласно плану действий правительства по строительству АЭС, работы должны начаться в 2026 году, а запуск первого реактора назначен на 2033 год. До 2043 года должна работать шесть производственных единиц мощностью 6−9 гВт.

Первая атомная электростанция в Польше будет построена на севере страны, в Поможе (Поморье), в непосредственной близости от Калининградской области России, где прежде было запланировано строительство российской Балтийской АЭС, но оно было прекращено по коммерческим соображениям.