Омск, , 13:20 — REGNUM Дорожники устраняют последствия снегопадов в Омской области, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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О проведенной работе по очистке автодорог от снега 9 марта доложили омскому губернатору Александру Буркову.

По информации областного минстроя, уборка снега на дорогах региона велась в круглосуточном режиме. Ежедневно в дневное время с 5 по 9 марта было задействовано не менее 350 единиц дорожной техники, по ночам — не менее 130 единиц.

Дорожники использовали 1144 тонны противогололёдных материалов. Расчищено свыше 320 дорог регионального и межмуниципального значения.

В Омске с 6 марта убрано и вывезено более 26,4 тысячи кубометров снега. В уборке задействовано 784 единицы спецтехники. Израсходовано 1838,7 тонны противогололёдных материалов. 9 марта в дневную смену работы по зимней уборке проводятся более чем на 160 участках дорожно-транспортной сети.

Бурков поручил уделить особое внимание уборке тротуаров, остановок и подходов к пешеходным переходам. Также он велел контролировать работу управляющих компаний по очистке внутриквартальных проездов.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунальные службы города-курорта Сочи переведены на усиленный режим работы в связи непогодой.

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