Буэнос-Айрес, , 13:20 — REGNUM Аргентина продлевает график вакцинации против COVID-19, чтобы провести иммунизацию наибольшего числа людей, находящихся в группе риска, до июня 2021 года. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Согласно последним данным Общественного мониторинга вакцинации, общее количество привитых на 8 марта составляло один миллион 620 тысяч 531 человека, из которых один миллион 274 тысячи 567 человек получили одну дозу, а 345 964 получили обе дозы, в то время как распределенные вакцины достигли почти трех миллионов по всей стране.

С конца декабря 2020 года процесс начался в стране с применения российской вакцины «Спутник V», и сегодня в стране уже есть другие вакцины, такие как китайская Sinophram и AstraZeneca.

На этой южной территории с населением 44 миллиона человек сегодня продолжается процесс вакцинации взрослых старше 60 лет, а также начинается ее применение в образовательном секторе и применяется к так называемым основным работникам.

В интервью каналу C5N президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что он ожидал, что темпы вакцинации против пандемии увеличатся, и добавил, что поручил министру здравоохранения Карле Виззотти открыть все возможные центры вакцинации.

Президент уточнил, что его желание состоит в том, чтобы три миллиона аргентинцев, относящихся к группе риска, были вакцинированными к июню 2021 года.

«Нам удалось совместно с Россией установить график поставок, который позволяет нам получать вакцины каждую неделю», — пояснил президент, заявив, что у Sinophram было закуплено еще три миллиона вакцин, а до конца марта будет доставлено 580 000 вакцин AstraZeneca.