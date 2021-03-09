Волгоград, , 13:28 — REGNUM Оценку состояния дорожной сети после зимнего периода проведут совместно со специалистами и общественностью во всех муниципальных образованиях Волгоградской области. Такую задачу 9 марта на совещании поставил губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уходящая зима стала одной из самых сложных за последние годы в плане сохранности дорог — на территории области зафиксированы резкие и более частые, чем обычно, перепады температуры воздуха с переходами через 0 градусов, что вызывает дефекты дорожного полотна. В полном объёме дорожные работы начнутся сразу при установлении нормативного температурного режима и по поручению губернатора проводить ремонтные работы будут преимущественно способом «дорожных карт». Оценку состояния дорожной сети предложено провести совместно со специалистами и общественностью.

«Значительная часть автодорог Волгоградской области будет охвачена проектными работами: задача — выйти на работы по плановому приведению их в надлежащее состояние в последующие годы или, используя полученную экономию средств в результате проводимых конкурсов, уже в текущем году. В настоящее время уже обеспечена практически 100%-ная контрактация дорожных объектов текущего года. Необходимо определить перечень дополнительных участков автомобильных дорог для ремонта и реконструкции за счёт перераспределения объёма экономии денежных средств, сложившейся после проведения основных конкурсных процедур», — сказал глава региона.

В 2021 году в Волгоградской области планируют охватить работами свыше 600 км автодорог.