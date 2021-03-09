Абу-Даби, , 13:17 — REGNUM Россия приветствует намерение Соединённых Штатов вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме (СВПД). Об этом 9 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы приветствуем решение администрации Джо Байдена вернуться в СВПД», — сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби.

Глава МИД РФ считает возможным выработку синхронных шагов для Ирана и США по восстановлению СВПД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США должны вернуться к иранской ядерной сделки, сняв все санкции и приняв практические меры.

Он вновь отметил, что Исламская Республика Иран ответит взаимностью на каждое действие. «Путь возвращения к СВПД прост, и если правительство США твердо намерено вернуться, то нет никакой необходимости в переговорах».

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