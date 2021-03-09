Москва, , 13:16 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о сроках эксперимента по электронному документообороту между работниками и работодателями, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Предлагается продлить по 15 ноября 2021 г. включительно срок проведения эксперимента по использованию отдельными работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов.

Сейчас предполагается, что эксперимент закончится к 1 апреля 2021 года.