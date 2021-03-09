Сеул, , 13:24 — REGNUM В 2020 году коэффициент Энгеля в Южной Корее, измеряющий удельный вес расходов населения на продукты питания в общих потребительских расходах, достиг максимальной отметки за последние 20 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института Hyundai Research Institute (HRI).

Согласно опубликованным данным, коэффициент составил 12,9%, что на 1,5% больше по сравнению с 2019 годом.

Известно, что 36,8% от общего объёма расходов домохозяйств страны пришлось на продукты питания, одежду и жильё, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Кроме того, данный показатель — самый высокий с 2005 года. 5,2% от общего объёма расходов пришлись на одежду и обувь, что является самым низким показателем с 1970 года.

Эксперты отмечают, что в условиях экономического застоя население старалось избегать ненужных трат, однако на увеличение коэффициента Энгеля повлиял рост потребительских цен.

Представители исследовательского института также подчеркнули, что правительству Южной Кореи следует усилить меры стабилизации финансовой ситуации с целью снижения нагрузки на домохозяйства и повышения уровня потребления.