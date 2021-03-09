Москва, , 13:18 — REGNUM В период с января по февраль 2021 года в Москве было закрыто семь нелегальных игровых клубов. Об этом 9 марта сообщается на сайте столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Три клуба размещались в квартирах в Сытинском тупике, на 2-й Владимирской улице и Волжском бульваре. Помимо этого, в магазинах на Святоозерской улице и Задонском проезде выявлены и демонтированы терминалы, использовавшиеся для проведения незаконных азартных игр под видом приема платежей.

Всего с начала года в городе проведено 11 контрольных мероприятий по пресечению незаконных азартных игр, по результатам которых возбуждено три уголовных дела, пять физических лиц привлечены к уголовной ответственности. Также было изъято 160 единиц игрового оборудования.

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