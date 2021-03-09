9 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 14:14 — REGNUM Российские СМИ сообщают, что военнослужащие пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курилах завершили активную фазу тактических учений по противодесантной обороне.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО Героя России генерал-майора Владимира Белявского отработаны тактические действия при высадке десанта условного противника на побережье одного из Курильских островов.

Расчеты самоходных артиллерийских установок ночью с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные удары на дистанции до нескольких десятков километров по надводным целям, имитирующим малые десантные корабли условного противника, информировала пресс-служба ВВО.

ИА «Красная весна» комментирует ход учений: «Осуществлялись стрельбы из САУ в ночных условиях по малоразмерным надводным целям. Корректировка стрельбы велась с применением БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3». Также были осуществлены учебные пуски ракет (электронных имитаторов) из комплексов ПВО С-300В4 по обнаруженным учебным воздушным целям».

Зенитный ракетный комплекс С-300 Mil.ru

Место проведения учений — острова Кунашир и Итуруп. Как известно, японское правительство до сих пор, несмотря на заявления президента и министерства иностранных дел РФ о незыблемости российской границы в районе Курильских островов, продолжает предъявлять претензии на выдуманные в МИД Японии некие «северные территории», включая в якобы принадлежащие Стране восходящего солнца земли законно принадлежащие России как исторически, так и по итогам Второй мировой войны острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Плоские, Хабомаи по-японски, «законодательно» объявив их своими.

При этом следует напомнить, что в Японии существует и расширительное толкование искусственного термина — «северные территории», когда объектом японских притязаний называются вся Курильская гряда до Камчатки и «Карафуто» — южная половина русского острова Сахалин.

Разочаровавшись в попытках бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ получить южные Курильские острова с их имеющими важное военно-стратегическое значение проливами и богатейшими 200-мильными экономическими зонами путем мирных переговоров, суля при этом за острова «златые горы», японцы перешли к открытым угрозам «отбить острова войной». При этом хозяева японских СМИ, в которых «читатели» призывают правительство быстро обзавестись ракетно-ядерным оружием и мощным флотом, прекратить всяческое сотрудничество с Россией, способствовать ее «экономическому коллапсу» и засылать в нашу страну «множество агентов для взрыва страны изнутри», не удаляют такие «комментарии», видимо, солидаризируясь с ними.

Синдзо Абэ Kremlin.ru

Подобная разнузданная враждебная пропаганда в адрес соседнего суверенного государства, с которым Токио имеет официальные дипломатические, политические и иные отношения, не может оставаться без внимания и ответа. Одним из ответов, полагаю, и являются проводимые на Курилах военные маневры, способные охладить пыл не в меру возбудившихся «потомков самураев».