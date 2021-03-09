Москва, , 13:14 — REGNUM Сегодня, 9 марта, рубль после праздничных выходных демонстрирует некоторую слабость, теряя 0,15% и торгуясь по 74,00 к доллару США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Это происходит несмотря на достаточно позитивный внешний фон, в котором превалирует рост фондовых индексов на 0,2−0,6%, подорожание нефти на 0,6% и снижение американского доллара на 0,3% к валютам стран G7.

Возможно, сказываются увеличенные с 5 марта почти в три раза покупки иностранной валюты Минфином России.

А возможно, инвесторы начинают «закладывать» в цены сообщения американского издания The New York Times о готовящихся в ближайшие недели кибератаках американский спецслужб на Россию, которые будут сопровождаться введением экономических санкций.

Насколько эта информация правдива, пока непонятно, но участники торгов, как видно, на всякий случай воздерживаются от рубля.

Тем не менее пока курс российской валюты держится под важным уровнем сопротивления в 74,50 за американский доллар, это не страшно.

Этот уровень защищает рубль от среднесрочного снижения к 77,00−78,00 и будет пробит только если информация о кибератаках и экономических санкциях против России найдет свое подтверждение», — считает эксперт.

Читайте также: Санкционные страхи рубля смягчает дорогая нефть