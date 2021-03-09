Улан-Удэ, , 13:14 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии поддержали создание интерната для музыкально одаренных детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, этот вопрос подняли на заседании Совета по культуре и искусству при главе республики.

Как отмечается, интернат может быть создан на базе колледжа искусств им. П.И. Чайковского. По словам депутата Сергея Дороша, разговоры об этом идут с 2015 года.

«Решение это очень важное для того, чтобы на школьном этапе отбирать детей и тем самым решать проблему дефицита кадров в области культуры и искусств», — отметил он.

Однако на реконструкцию общежития и строительство пищеблока необходимо около 200 млн рублей. В связи с этим пока решили ограничиться на введении интегрированных образовательных программ. Однако парламентарии обещали содействовать в решении вопроса.