Москва, , 13:13 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о штрафах за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Устанавливается административная ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством о защите прав потребителей требования о предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин, в виде штрафа — на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рулей., на юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Закон будет принят в третьем, итоговом чтении только после определения правительством РФ перечня такого ПО, заверили в комитете Госдумы по госстроительству.

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