Лондон, , 13:12 — REGNUM Главой Футбольной ассоциации Англии (FA) может быть назначена Дебби Хьюитт. Об этом 9 марта сообщает The Times.

Отмечается, что 57-летняя Хьюитт лидирует в коротком списке кандидатов на должность главы FA. Ранее она была исполнительным директором Королевского автоклуба Великобритании.

В случае назначения Хьюитт может стать первой женщиной на посту главы FA за всю 157-летнюю историю организации. Ожидается, что она возглавит процесс подачи заявки Великобритании и Ирландии на проведение чемпионата мира 2030 года.

Напомним, в ноябре 2020 года 63-летний Грег Кларк покинул пост главы FA из-за конфликта на расовой почве. В одной из своих речей он использовал словосочетание «цветные футболисты», что вызвало неоднозначную реакцию.

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