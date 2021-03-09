Сочи, Краснодарский край, , 13:11 — REGNUM Коммунальные службы города-курорта Сочи переведены на усиленный режим работы в связи непогодой. Об этом 9 марта в телеграм-канале написал глава города Алексей Копайгородский.

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«Непогода снова испытывает Сочи на прочность, снег в высокогорных районах шёл несколько часов. Сейчас на Мамайском работает техника — дорогу после обильных осадков расчищают 6 машин. Движение транспорта идёт беспрерывно. Дежурит ГИБДД, автомобили пропускают порционно, чтобы они не мешали снегоуборочной технике», — написал глава Сочи.

Он добавил, что ситуация в районах города находится на постоянном контроле, технику готовы вывести на улицы в случае ухудшения погоды.

По информации Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, 9 марта и утром 10 марта на территории Сочи ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, также прогнозируется ухудшение видимости в осадках 500−1000 м. На дорогах гололедица. Жителям и гостям курорта рекомендовано не выходить в горы и не пользоваться автомобилями на летней резине.