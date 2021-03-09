Минск, , 13:10 — REGNUM Расследование белорусских оппозиционеров из Польши о коррупции в Белоруссии и роскошной жизни Александра Лукашенко стал хитом 8 марта. Команда объявленного в розыск блогера Степана Путило опубликовала первую часть своего расследования на YouTube.

Представленный вечером 8 марта фильм просмотрело около полумиллиона человек. К 13.00 следующего дня количество просмотров превысило 1,33 млн. Такое количество просмотров за неполные сутки для Белоруссии в 2021 году является рекордом.

Резиденции президента Белоруссии стали центральной темой расследования оппозиционных блогеров. «Дворец независимости» — новую минскую резиденцию белорусского президента, в фильме назвали «храмом тщеславия» с кичливой позолотой в «цыганском» стиле.

Авторы также обратили внимание на другие резиденции белорусского руководителя — всего таковых насчитали 17, в том числе доставшихся в наследство от номенклатуры БССР и построенных при помощи благодарных бизнесменов. Среди щедро отблагодаривших высшее должностное лицо постсоветской республики названы Михаил Гуцериев, а также белорусские «кошельки Лукашенко» — Павел Топузидис, Алексей Олексин и другие. Подчёркнуто, что подарки Лукашенко не задекларировал — как и автопарк роскошных автомобилей (в том числе Tesla от якобы Илона Маска, Maybach от «друга Миши» (Гуцериева) и другие).

Роскошный авиапарк, эксклюзивные люксовые канцтовары от итальянской фирмы (несколько тысяч евро за одну из множества чернильных ручек), а также многие другие предметы роскоши призывавшего отказаться от импорта Лукашенко широко представлены в скандальном расследовании. Не менее резонансно выглядит сюжет фильма «Специальный гарем для Лукашенко».

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