Москва, , 13:09 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о просветительской деятельности в Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта. Инициатива вызвала широкий резонанс в обществе.

В комитет Госдумы по образованию поступают письма, где высказываются опасения о затруднении международной деятельности в связи с принятием закона.

В ходе дискуссии отклонена поправка, предложенная депутатами «Справедливой России», которой упраздняется наиболее скандальная норма, по которой образовательные организации должны получать разрешения профильных министерств на свои международные контакты.

В итоге, прогнозируют депутаты от оппозиции, отрасль окажется в таком «бюрократическом болоте, что никакой просветительской деятельности можно не ожидать».

Инициатива закрепляет в законе «Об образовании в РФ» понятие «просветительская деятельность», дается определение.

Запрещается использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Законопроект обязывает вузы получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Во втором чтении принята поправка, согласно которой федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, определит круг тех организаций, которые могут заниматься методической работой, и утвердит порядок отбора таких организаций.

Закон вступит в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

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