Стокгольм, , 13:11 — REGNUM Правительство Швеции должно закрыть торговые центры и галереи на две-три недели, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала SVT заявила лидер «Центристов» Анни Лёф.

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«Сейчас действует закон о пандемии, поэтому правительство должно действовать и использовать инструменты, которые есть у него под рукой», — заявила политик.

Лёф считает, что существующих ограничений недостаточно.

«Мы видим, что мы находимся в условиях третьей волны, и для того, чтобы она не переросла в цунами, которое станет совершенно неконтролируемым, необходимо как можно раньше принять жесткие меры», — объяснила лидер партии.

Поэтому, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, Лёф предложила закрыть на две-три недели такие как центры и галереи, а также спортивные залы и рестораны.

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