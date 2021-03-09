Тегеран, , 13:11 — REGNUM Иранская сторона готова к обмену заключёнными с США, но из-за позиции Вашингтона такого обмена не происходит. Об этом официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил 9 марта на пресс-конференции.

Он отметил, что изменений в позиции Тегерана по этому вопросу нет. Иран готов обменять всех заключённых.

«Если до сегодняшнего дня этого не случилось, то так происходит из-за того, что правительство США не готово к этому», — сказал Рабии и добавил, что Иран положительно отнесётся к освобождению хотя бы некоторых иранских заложников из тюрем США.

В декабре заместитель главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери заявил, что в США в заключении находятся около 15 иранских граждан, обвиняемых в попытках обойти санкции.