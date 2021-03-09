Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Несмотря на задержку поставок, вакцинация населения Швеции от COVID-19 проходит по плану. Миллионы доз препарата поступят на территорию страны уже в мае. Об этом в эфире телеканала SVT заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за иммунизацию жителей Швеции.

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Как заявил Бергстрём, три вакцины уже одобрены для применения на территории ЕС, а четвертый препарат от производителя Janssen, как ожидается, будет одобрен в ближайшие недели.

По его словам, с марта поставки вакцины в Швеции увеличатся. Так, только в мае Швеция получит четыре миллиона доз вакцины, в июне — еще больше.

«В основном все время поступают хорошие новости», — констатировал Бергстрём, комментируя вакцинацию жителей Швеции от COVID-19.

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