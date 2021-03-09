Милан, Италия, , 14:27 — REGNUM Элоизе Мастранджело, сотрудник Института биофизики Национального центра исследований в Милане, доктор биологических наук и автор нескольких десятков научных публикаций, рассказала ИА REGNUM о ситуации с коронавирусом в Италии, возможностях применения в ЕС вакцины «Спутник V» и перспективах сотрудничества российских и итальянских ученых.

Элоизе Мастранджело

Как бы вы оценили ситуацию с эпидемией в Италии?

В Италии мы, что называется, «в цвете». В зависимости от числа зараженных каждому региону страны присваивается цвет, который предполагает определенные ограничительные меры.

Ситуация в целом не очень хорошая. Число пациентов с COVID-19 продолжает расти и в отделениях интенсивной терапии, и в целом. Лечение с помощью противовирусных препаратов не ведется, они еще не одобрены Национальным агентством по лекарствам. Там требуют проведения дополнительных испытаний, хотя уже есть отличные результаты у пациентов с COVID-19 при применении колхицина, хлорохина и ивермектина.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

Какова ситуация с вакцинацией и как Вы относитесь к перспективе использования «Спутник V» в Италии?

Вакцины нужны срочно. Мы отстаем от ранее утвержденного графика.

Есть задержки с получением разрешения профильного агентства ЕС на продажу российской вакцины. При этом в Италии много говорят об использовании «Спутник V» в Сан-Марино. Там совершенно не обеспокоены тем, что одобрения компетентных органов нет, ведь научные доказательства есть. Данные были опубликованы, в частности, в известном журнале The Lancet.

Вакцина уже используется во многих странах. Если бы мы могли использовать ее и в Италии, это было бы здорово, особенно с учетом всех тех проблем, которые сейчас возникают у нас при доставке одобренных вакцин.

Каковы результаты ваших собственных исследований?

Мы изучаем эффективность использования ивермектина в борьбе с COVID-19. Ивермектин — противопаразитарный препарат, применяющийся в основном в ветеринарии. Открытие его использования в качестве противовирусного препарата было запатентовано группой исследователей еще в 2009 году.

В свете пандемии вопрос стал еще более насущным. Группа австралийских исследователей в рамках своего исследования выяснила, что ивермектин показывает активность против вируса SARS-CoV-2. Ивермектин способен подавлять репликацию SARS-CoV-2 в инфицированных клетках. Однократное воздействие препарата на культуру клеток привело к снижению концентрации вирусной РНК за 48 часов в более чем 5000 раз. Противовирусная активность ивермектина может быть использована как эффективное оружие против коронавируса.

Лаборатория (сс) IAEA Imagebank

Исследования показывают, что ивермектин значительно снижает вирусную нагрузку у пациентов, особенно если его вводить на ранних стадиях заболевания. Ученые отмечают, что если использовать препарат в качестве профилактического средства, он может снизить частоту инфекции. То есть речь может идти не только о терапии.

Мы ждем подтверждения и одобрения этих исследований контролирующими органами. При применении ивермектина здоровыми добровольцами и пациентами с COVID-19 мы видим хорошие результаты без серьезных побочных эффектов.

Есть ли у Вас контакты с российскими коллегами?

Пока нет, но мы к этому, безусловно, готовы, и готовы делиться собстенными результатами и наработками. Международное сотрудничество помогает достигать общих для всех нас научных и практических целей. Мы знаем, что в России есть научно-исследовательские центры высокого уровня. Мы готовы к совместным проектам.

ИА REGNUM благодарит Элизео Бертолази за помощь в организации интервью.