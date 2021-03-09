Нур-Султан, , 13:05 — REGNUM Руководство Национального банка Казахстана утвердило стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Об этом 9 марта заявил заместитель главы Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, сообщает агентство «Казинформ».

"Наша основная цель — обеспечение стабильности цен», — сказал представитель финансового регулятора. По его словам, в документе отражены ключевые приоритеты, которые позволят завершить переход на режим инфляционного таргетирования.

Баймагамбетов уточнил, что действующий режим денежно-кредитной политики является переходным, так как сохраняются структурные ограничения. Это снижает влияние политики Нацбанка на инфляционные процессы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта комитет по денежно-кредитной политики Национального банка республики сохранил базовую ставку на уровне 9% с процентным коридором плюс-минус один процентный пункт.

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