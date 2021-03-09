Абакан, , 13:05 — REGNUM В Хакасии нашли туристов, которые потерялись в окрестностях посёлка Приисковый. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в республиканском ГУ МЧС.

Накануне туристы не вернулись со снегоходной прогулки. В настоящее время их жизням ничего не угрожает, уточнили в ведомстве. Спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что трое мужчин — постояльцев гостиницы в посёлке Приисковый — не вернулись с туристического маршрута, поступила ночью. Были организованы поиски пропавших туристов. Где именно нашли мужчин, не уточняется.

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