Тайшет, Иркутская область, , 13:05 — REGNUM В Иркутской области будут судить ряд чиновников и коммерсантов, которые причастны к заселению детей-сирот в дом, который сразу же стал разваливаться. Таков исход ситуации, о которой президенту РФ Владимиру Путину рассказали в ходе встречи с активистами медиафорума «Правда и справедливость» в Сочи. Об окончании расследования уголовного дела в отношении главы Тайшетского городского поселения, бывшего первого заместителя главы Тайшетского городского поселения, бывшего начальника жилищного отдела министерства имущественных отношений региона и двух бывших генеральных директоров ООО «Бирюсапромстрой» 9 марта, сообщает прокуратура Приангарья.

По версии следствия, указанными лицами были грубо нарушены нормы действующего законодательства при проведении аукционов, заключении государственных контрактов, выдаче разрешительной документации, проектировании и строительстве домов для детей-сирот по улице Транспортная города Тайшета в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014−2018 годы».

Данные действия повлекли приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии, и хищение денежных средств в особо крупном размере.

По уголовному делу проведено большое количество различных судебных экспертиз, в числе которых почерковедческие, инженерно-геологические, технико-криминалистическая, строительно-техническая и другие. Кроме того, проведены лабораторные исследования грунтов и бетона. Объем уголовного дела составил 82 тома.

С целью возмещения причиненного ущерба в порядке ст. 115 УПК РФ следствием наложен арест на имущество обвиняемых более чем на 40 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тайшетский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, квартиры, предназначенные для детей-сирот в Тайшете, стали аварийными вскоре после того, как обездоленные люди справили новоселье: полы и окна «повело», в стенах образовались трещины, завелись клопы, сверчки, мокрицы, в подвале возникло настоящее болото. Но найти справедливость удалось лишь после того, как в ситуацию вмешался лично президент России Владимир Путин.

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В мае 2019 года на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» глава государства посмотрел видеосюжет и сказал, что история эта явно криминальная, и чиновники обязательно должны за неё ответить.

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В начале мая 2020 г. СУ СК РФ по Иркутской области были вскрыты факты нарушений строительных норм при строительстве домов для детей-сирот в городе Тайшете, на улице Транспортная.

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