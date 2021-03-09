Москва, , 13:04 — REGNUM Одобряют намерение властей разработать отечественную операционную систему (ОС) для компьютеров 57% жителей России. Отрицательно относятся к инициативе 9%, нейтрально — 27%, приводит данные ВЦИОМ.

Готовы поменять зарубежную ОС на своих гаджетах на отечественную 49% опрошенных. Главные причины — поддержка отечественного производителя (29%), отечественное лучше и надежнее зарубежного (13%), желание протестировать разработку российских программистов (10%).

Не готовы к замене ОС 33% респондентов, чаще молодые люди 18−24 лет (55%). Их аргументы — устраивает нынешняя ОС (21%), привыкли и не хотят ничего менять (18%), отечественная будет ненадежной, некачественной (16%), будет несовместима с другими программами (12%).

Телефонный опрос проведён 4 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, отечественные компьютерные программы вызывают у большинства жителей России (45%) больше доверия, чем зарубежные.

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