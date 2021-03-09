Стокгольм, , 13:08 — REGNUM В столице Швеции растет число госпитализируемых пациентов с COVID-19. Об этом, как передает газета Aftonbladet, свидетельствует отчет региональной администрации о текущей эпидемиологической ситуации в Стокгольме.

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Исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения Стокгольма Йохан Братт описывает темп прироста пациентов как «тревожно быстрый».

«Это означает, что большему количеству медицинского персонала снова приходится брать все больше и больше смен, чтобы иметь возможность оказывать помощь все новым и новым пациентам. Несмотря на это, я хотел бы отметить важность того, чтобы те, у кого есть острые симптомы, продолжали обращаться за медицинской помощью в обычном порядке, и чтобы те, кого вызвали в медицинское учреждение, приходили на запланированный прием вовремя», — сообщил Братт в своем пресс-релизе.

Так, 1 марта в больницах Стокгольма от COVID-19 лечение получали 310 пациентов. По состоянию на 8 марта их число составляет 366 человек, 48 из которых находятся на в реанимационных отделениях.

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