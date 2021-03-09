Ульяновск, , 13:01 — REGNUM В библиотеках Ульяновска начались праздничные мероприятия, посвящённые Масленице. В том числе праздник отметят «по-чувашски», сообщает мэрия областного центра.

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Начальник управления культуры и организации досуга администрации Ульяновска Елена Топоркова, отмечает, что в этом году с учётом пандемии коронавируса народные гуляния не будут организованы, но «но библиотеки города подготовили интересную программу».

Акции пройдут в Централизованной библиотечной системе по 14 марта. Череду праздничных событий открыли центральная библиотека и семейная библиотека № 18 программами «Широка и весела наша Масленица!» и «Масленичный переполох». Жители узнали об истории и традициях празднования Масленицы в разных регионах и странах. Ряженые скоморохи провели игры и состязания, исполнили масленичные песни, прошли хороводы, танцы и мастер-классы.

Эстафету подхватила библиотека № 15, где подготовили для читателей музыкально-игровую программу «Саварни — чувашская Масленица». В библиотеке № 1 расскажут об особенностях празднования, а в библиотеке № 28 состоится музыкально-игровая программа «Душа моя — Масленица!». В других библиотеках запланированы фольклорные праздники и посиделки, часы истории, игровые мероприятия, тематические часы, мастер-классы и интерактивные программы.

Организаторы отмечают, что гости праздника примут участие в конкурсах и играх, а также узнают о том, как традиционно на Руси назывался каждый день сырной седмицы, в чем смысл этого сытного и веселого времени года, за которым следует 40 дней Великого Поста, и как по православному обычаю завершались масленичные гуляния.