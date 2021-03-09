Москва, , 13:01 — REGNUM Решения властей РФ по дальнейшему урегулированию рынка ипотечного кредитования целесообразны и обоснованы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил член генсовета «Партии Роста», гендиректор группы компаний Дмитрий Панов, комментируя информацию о том, что в РФ ужесточили требования к организациям, имеющим право выдавать ипотечный заем.

«В целом на фоне роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам населения, оцениваемого по данным регулятора на уровне 8% по итогам 2020 года, решения по дальнейшему урегулированию рынка ипотечного кредитования целесообразны и обоснованы, — сказал Панов. — В то же время есть основания полагать, что данная мера не окажет существенного влияния на рынок ипотеки. Дело в том, что на сегодняшний день порядка 97% всех ипотечных кредитов выдается топ-20 ведущих банков России (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Открытие, ДОМ. РФ и другие)».

Как подчеркнул Панов, на долю уполномоченных организаций, способных, согласно 353-му федеральному закону о потребительском кредите, выдавать ипотечные займы населению, приходится менее 1% всей российской ипотеки, и подавляющее большинство из них являются региональными ипотечными организациями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, самая доступная ипотека в России — в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и Югре.

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