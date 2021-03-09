Архангельск, , 13:00 — REGNUM Сотрудника северодвинского отделения «Почты России» уличили в присвоении более ста тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По данным ведомства, в период с июля по август 2020 года заместитель начальника отделения почтовой связи присвоил более 100 тысяч рублей из выручки УФПС Архангельской области, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

В ходе допросов подследственный признал свою вину, но не покинул рабочего места — «Почта России» удерживает часть его зарплаты в счет долга.

Уголовное дело направлено в суд.