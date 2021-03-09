Владимир, , 13:02 — REGNUM Церемония прощания с писательницей Татьяной Поляковой, о смерти которой стало известно ранее, состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре во Владимире. Об этом 9 марта сообщила персональный менеджер писательницы Валерия Сергеева.

«Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре», — приводит ее слова ТАСС.

При этом Сергеева уточнила, что Полякова последние несколько лет боролась с онкологическим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что писательница Татьяна Полякова, являющаяся автором свыше 90 детективных романов, скончалась во Владимире в возрасте 61 года.