Киев, , 13:00 — REGNUM Все страны на пространстве бывшего СССР попали в ту или иную зависимость, из которых зависимость от России — это лучшее, что с ними могло и может быть, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 марта, комментируя высказывания экс-президента Украины Леонида Кравчука.

Как сообщалось ранее, Кравчук заявил, что перед подписанием Беловежских соглашений обсуждались варианты сохранения единого государства, в том числе вариант превращения СССР в конфедерацию.

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« То, чем занимается Леонид Кравчук, рассуждая о «возможности сохранить СССР», — это пустая болтовня. Единственная её цель — это хотя бы отчасти прикрыть разрушительную роль самого Кравчука на завершающем этапе разрушения единой страны.

Показательно, однако, что Кравчук пытается перевалить вину и с себя, и с Ельцина сугубо на Горбачёва. Моральная сторона такого политического хода очевидна, но тут важнее другое: слова Кравчука говорят о том, что на Украине всё ещё сильно положительное восприятие жизни в единой стране — СССР, а за соучастие в её разрушении надо оправдываться.

Тем не менее, преобладает в украинском обществе ненависть к России и русским — здесь мы не должны обманывать себя. Таков плод политики деятелей от Кравчука и Кучмы до Порошенко и Зеленского, но не только их: свою лепту в это дело внесли «улучшатели» российско-украинских отношений с нашей стороны.